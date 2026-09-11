« 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite des tapisseries de La Pintière, Université Catholique de l’Ouest, Angers

Informations pratiques

« 150 ans de patrimoine, l’UCO ouvre ses réserves » : Visite des tapisseries de La Pintière Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00, 17h00 Université Catholique de l’Ouest Maine-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T17:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages.

A l’occasion des 150 ans de l’Université catholique de l’Ouest, entrez dans ses réserves patrimoniales, l’occasion de découvrir le cycle de tapisseries de La Pintière « Des Ténèbres à la lumière » ! Cette œuvre monumentale est la relecture par l’artiste de sa déportation comme résistant dans les camps de Buchenwald et Dora à la lumière de l’Apocalypse. Une œuvre bouleversante, pour ne pas oublier ; un itinéraire spirituel des ténèbres à la lumière, témoignage d’espérance d’un artiste chrétien ayant survécu à l’enfer des camps.

Les visites sont gratuites dans la limite des places disponibles. L’accueil et le départ des visites se font dans le hall du bâtiment Jeanneteau (entrée par le 6 rue Merlet de la Boulaye)

A découvrir également dans le hall d’accueil, animations autour des collections animales et végétales de l’UCO par les étudiants de l’association ANaturAE et expériences scientifiques avec les bénévoles de la Mission Patrimoine.

Contact : 02 41 81 66 77 / service.culturel@uco.fr

Université Catholique de l’Ouest 4 rue Merlet de la Boulaye, 49000 Angers Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 81 66 77 http://uco.fr [{« link »: « mailto:service.culturel@uco.fr »}] Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections scientifiques importantes (chimie, physique, géologue, paléontologue, botanique, zoologie), une chapelle de la fin du XIXe s. ainsi qu’un fonds de livres antérieurs à 1811 de plus de 16 000 ouvrages. Entrée par la rue Merlet de la Boulaye. Possibilité de parking

Le patrimoine de l’Université catholique de l’Ouest se compose de nombreux objets mobiliers et scientifiques parmi lesquels des tapisseries d’art, des objets textiles, des peintures, des collections …

©Yannick Le Boulicaut – collections UCO