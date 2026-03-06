15ème Jumping International de Megève CSI*** & * Esplanade du Palais Megève

15ème Jumping International de Megève CSI*** & *

Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-11

Pour sa 15ème édition, le CSI*** & * du Jumping International de Megève prendra à nouveau ses quartiers sur l’esplanade du Palais pour LE rendez-vous incontournable de l’été. Sportivité, convivialité, gourmandise et grand spectacle!

.

Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes contact@jumping-megeve.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : The Megève International Show Jumping Competition CSI*** & *

The 2026 Show Jumping Competition will take up residence one more time on the esplanade of the Sports Centre for THE must-see show of the summer. Sport’s spirit, friendliness, delight and big show!

L’événement 15ème Jumping International de Megève CSI*** & * Megève a été mis à jour le 2026-03-04 par Mairie de Megève