Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève
Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève vendredi 10 juillet 2026.
Megève
Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND
Rues du Village Megève Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Pour la 30è édition, 8 orchestres joueront exclusivement du Jazz traditionnel aux 4 coins du Village durant tout un week-end festif.
Une soirée de gala, salle Mageva Palais, clôturera ce festival avec 1 orchestre talentueux suivi de la remise des prix.
.
Rues du Village Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For the 30th edition, eight orchestras will play exclusively traditional jazz throughout the village during a festive weekend.
A gala evening at the Mageva Hall in the Palais will close the festival with a performance by a talented orchestra, followed by the awards ceremony.
L’événement Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève a été mis à jour le 2026-05-22 par Mairie de Megève
À voir aussi à Megève (Haute-Savoie)
- MB Race Esplanade du Palais Megève 3 juillet 2026
- 30ème Megève Jazz Contest Megève 10 juillet 2026
- 15ème Jumping International de Megève CSI*** & * Esplanade du Palais Megève 11 juillet 2026
- SOIREE DE GALA des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Salle de spectacle et de congrès Mageva Megève 12 juillet 2026
- Megève Blues Festival Route nationale Megève 31 juillet 2026