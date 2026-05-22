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Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève

Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève vendredi 10 juillet 2026.

Adresse : Rues du Village

Ville : 74120 Megève

Département : Haute-Savoie

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Tarif :

Megève

Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND

Rues du Village Megève Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-10

Pour la 30è édition, 8 orchestres joueront exclusivement du Jazz traditionnel aux 4 coins du Village durant tout un week-end festif.
Une soirée de gala, salle Mageva Palais, clôturera ce festival avec 1 orchestre talentueux suivi de la remise des prix.
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Rues du Village Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28 

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English :

For the 30th edition, eight orchestras will play exclusively traditional jazz throughout the village during a festive weekend.
A gala evening at the Mageva Hall in the Palais will close the festival with a performance by a talented orchestra, followed by the awards ceremony.

L’événement Soirée de gala des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève a été mis à jour le 2026-05-22 par Mairie de Megève

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