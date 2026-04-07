SOIREE DE GALA des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Salle de spectacle et de congrès Mageva Megève

Megève

SOIREE DE GALA des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND

Salle de spectacle et de congrès Mageva 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Enfant moins de 15 ans et PMR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 20:00:00

fin : 2026-07-12 22:00:00

Date(s) :

2026-07-12

Pour la 30è édition du Megève Jazz Contest, une soirée de gala clôturera ce festival avec un spectacle jazz prestigieux perpétuant le succès du mythique orchestre de Glenn Miller, suivi de la proclamation des résultats et de la remise des prix.

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Salle de spectacle et de congrès Mageva 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28

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English :

For the 30th edition of the Megève Jazz Contest, a gala evening will bring the festival to a close with a prestigious jazz show perpetuating the success of Glenn Miller’s legendary orchestra, followed by the announcement of the results and the prize-giving ceremony.

L’événement SOIREE DE GALA des 30 ANS du MEGEVE JAZZ CONTEST avec THE GLENN ORCHESTRAL BIG BAND Megève a été mis à jour le 2026-04-07 par Mairie de Megève