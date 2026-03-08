Megève Mont Blanc Le Palais Megève

Megève Mont Blanc

Le Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Avoir minimum 17 ans.

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

2026-08-23

L’événement cyclo incontournable en Haute Savoie pour les cyclosportifs et passionnés de montagne !

Un départ unique mais 3 distances au choix 80, 105 et 140 km !

Le Palais 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 31 50 contact@csmegeve.com

English : Megève Mont Blanc

The must-attend cycling event in Haute-Savoie!

One start line, three distances to choose from: 80, 105, and 140 km!

