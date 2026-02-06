30ème Megève Jazz Contest Megève
30ème Megève Jazz Contest Megève vendredi 10 juillet 2026.
30ème Megève Jazz Contest
Rues du Village Megève Haute-Savoie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-10
Pour la 30è édition, 8 orchestres joueront exclusivement du Jazz traditionnel aux 4 coins du Village durant tout un week-end festif.
Une soirée de gala, salle Mageva Palais, clôturera ce festival avec 1 orchestre talentueux suivi de la remise des prix.
.
Rues du Village Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Megève Jazz Contest
For the 30th edition, eight orchestras will play exclusively traditional jazz throughout the village during a festive weekend.
A gala evening at the Mageva Hall in the Palais will close the festival with a performance by a talented orchestra, followed by the awards ceremony.
L’événement 30ème Megève Jazz Contest Megève a été mis à jour le 2026-02-03 par Mairie de Megève