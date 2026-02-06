30ème Megève Jazz Contest Megève

30ème Megève Jazz Contest

Pour la 30è édition, 8 orchestres joueront exclusivement du Jazz traditionnel aux 4 coins du Village durant tout un week-end festif.

Une soirée de gala, salle Mageva Palais, clôturera ce festival avec 1 orchestre talentueux suivi de la remise des prix.

Rues du Village Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 21 27 28

English : Megève Jazz Contest

For the 30th edition, eight orchestras will play exclusively traditional jazz throughout the village during a festive weekend.

A gala evening at the Mageva Hall in the Palais will close the festival with a performance by a talented orchestra, followed by the awards ceremony.

