MB Race Esplanade du Palais Megève

MB Race

Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève Haute-Savoie

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

2026-07-03

La MB Race née en 2010 sur les sentiers de Megève et Combloux ; est l’événement VTT incontournable du Pays du Mont-Blanc !

Esplanade du Palais 247 route du Palais des Sports Megève 74120 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes benevole@mb-race.com

English : MB Race (Mountain Biking Race)

The MB Race was born in 2010 on the trails of Megeve and Combloux; it is the not-to-be-missed mountain bike event of the Mont Blanc region!

