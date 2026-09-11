17 Objectifs de Développement durable illustrés, Instituto Cervantes, Lyon

Informations pratiques

17 Objectifs de Développement durable illustrés Samedi 19 septembre, 10h00 Instituto Cervantes Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cette exposition est née de la volonté de faire découvrir les Objectifs de développement durable à travers l’illustration, un langage visuel capable de rendre accessibles et vivantes des idées complexes. Le Gran Salón México, a sélectionné dix-sept illustrateurs et illustratrices du Mexique, d’Espagne, du Venezuela, d’Argentine, du Chili et d’Uruguay dont les œuvres témoignent de l’extraordinaire effervescence qui anime aujourd’hui l’illustration dans le monde hispanique. Elles révèlent une mosaïque de regards, de sensibilités et d’écritures visuelles, où se déploie une grande richesse d’expressions tant techniques que formelles.

Instituto Cervantes 58 montée de Choulans 69005 LYON Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0478387241 https://lyon.cervantes.es https://www.instagram.com/institutocervanteslyon/ L’Instituto Cervantes est une institution culturelle espagnole, créée en 1991, dont la mission est la promotion de la langue espagnole et la diffusion de la culture espagnole et hispano-américaine. Depuis 2003, il occupe un remarquable édifice de style Art Déco, la «Villa Weitz ». Nichée sur les hauteurs de Lyon, dans le 5ème arrondissement, cette demeure offre une vue imprenable sur la Ville Lumière et le confluent du Rhône et de la Saône. En voiture : Parking privé

En Bus C20 (Pl Bellecour) – C19, C21, 46,49,55 (Gare Perrache). Arrêt Choulans-Tourelles.

### Cette exposition est née de la volonté de faire découvrir les Objectifs de développement durable à travers l’illustration, un langage visuel capable de rendre accessibles et vivantes des idées a…

©Maru Aguzzi