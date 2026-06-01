OS – Youness Aboulakoul, Les SUBS, Lyon

OS – Youness Aboulakoul 10 et 11 septembre Les SUBS Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T21:00:00+02:00 – 2026-09-10T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-11T21:00:00+02:00 – 2026-09-11T22:00:00+02:00

OS est une traversée vibratoire avec le danseur Pep Garrigues, où l’OScillation permet la transformation et la réinvention de soi. Premier volet d’une trilogie, ce solo part de la métaphore du tissage pour faire surgir des gestes anciens, répétitifs, porteurs de mémoire. Le travail de vibration permet au danseur de réinvestir physiquement les espaces invisibles, agir sur ceux qui nous séparent pour mieux être au monde et se relier.

Les SUBS 8 bis quai Saint Vincent, 69001 Lyon Lyon 69001 Pentes de la Croix-Rousse Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 39 10 02 https://www.les-subs.com [{« type »: « link », « value »: « https://lessubs.notre-billetterie.com/billets?spec=70 »}] Dans un site patrimonial remarquable en bord de Saône à Lyon, les SUBS constituent à la fois un espace de travail pour les artistes et un lieu de vie et de création artistique ouvert à toutes et tous. Résidences artistiques, coopérations culturelles, actions de médiation originales et projets inclusifs : les SUBS soutiennent la création d’aujourd’hui en faisant dialoguer ambitions esthétiques, pratiques amateurs, esprit créatif, éco-sensibilité, mixité sociale et générationnelle. Théâtre, danse, musique, cirque, arts visuels et numériques : toute la diversité de la scène contemporaine s’y épanouit en favorisant la consécration de figures internationales et la révélation de jeunes talents régionaux.

OS est une traversée vibratoire avec le danseur Pep Garrigues, où l’OScillation permet la transformation et la réinvention de soi. Premier volet d’une trilogie, ce solo part de la métaphore du pour…

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