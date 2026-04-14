FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026, Ramonville St Agne, Lyon

FESTIVAL DE RUE DE RAMONVILLE 2026 11 – 13 septembre Ramonville St Agne Métropole de Lyon

Accès libre, certains spectacles sont payants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-11T09:00:00+02:00 – 2026-09-11T23:30:00+02:00

Fin : 2026-09-13T09:00:00+02:00 – 2026-09-13T23:30:00+02:00

La 39e édition du Festival de rue de Ramonville, premier Festival des arts de la rue en Occitanie, organisé par ARTO, en partenariat étroit avec la municipalité de Ramonville, se tiendra cette année du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 !

Cirque, théâtre de rue, danse, concerts, une trentaine de groupes et compagnies viendront vous faire vibrer au cœur des rues, places et parcs de la ville, et deux espaces de convivialité seront également aménagés expressément pour votre accueil !

Et cette année encore, deux préambules délocalisés seront également organisés cette année, le 09/09 à Toulouse (Bagatelle) et le 10/09 à Labège.

TOUTE LA PROGRAMMATION SERA SUR LE SITE DU FESTIVAL EN JUIN !

Ramonville St Agne place Jean JAURES Lyon 69007 Gerland Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://kiwiramonville-arto.fr/evenements/ »}]

La 39e édition du Festival de rue de Ramonville se tiendra cette année du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026 ! festival théâtre

© Solveig Augereau