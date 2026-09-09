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Concert HUGO RICHÉ + MEDDOR > Variété industrielle & Électro-pop sentimentale La Galerie de BosKop Lyon

jeudi 10 septembre 2026 · La Galerie de BosKop · Lyon

Concert HUGO RICHÉ + MEDDOR > Variété industrielle & Électro-pop sentimentale La Galerie de BosKop Lyon

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00
Lieu
La Galerie de BosKop
Adresse
60 rue Sébastien Gryphe
Ville
69007 Lyon
Département
Rhône
Tarif
Adhésion BosKop 3€ + Prix libre

HUGO RICHÉ
Hugo Riché est un déglingué comme on en fait plus. Armé de synthés et de guitares, il compose dans le sang la sueur et les larmes des morceaux décalés qui ne peuvent pas laisser indifférent. Pour cette occasion, il proposera un set énergique bourré d’énergies positives.

MEDDOR
Meddor chante avec tout son cœur des chansons qui parlent d’amour. Sa valise contient des beats electro-rock et des refrains entêtants. Ce solo est pensé pour danser, chanter et s’émouvoir en pensant à nos amourettes passées et à venir.

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