Concert HUGO RICHÉ + MEDDOR > Variété industrielle & Électro-pop sentimentale La Galerie de BosKop Lyon

Informations pratiques

HUGO RICHÉ

Hugo Riché est un déglingué comme on en fait plus. Armé de synthés et de guitares, il compose dans le sang la sueur et les larmes des morceaux décalés qui ne peuvent pas laisser indifférent. Pour cette occasion, il proposera un set énergique bourré d’énergies positives.

MEDDOR

Meddor chante avec tout son cœur des chansons qui parlent d’amour. Sa valise contient des beats electro-rock et des refrains entêtants. Ce solo est pensé pour danser, chanter et s’émouvoir en pensant à nos amourettes passées et à venir.