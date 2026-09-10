Vernissage exposition SANS AILES > solo improvisé au piano La Galerie de BosKop Lyon

Informations pratiques

Du 11 au 27 septembre l’artiste peintre Pauline Souchaud exposera ses nouvelles créations au Boskop.

« J’AMORCE UNE NOUVELLE MUE

UNE AUTRE MÉTAMORPHOSE.

IL FAUT TOUTE UNE VIE

POUR TROUVER SA PEAU. » *

Pour l’exposition « Sans Ailes », Pauline Souchaud présente une série d’encres sur papier et sur verre. Une plongée intime dans l’âme en perte de repères, où comment la peinture s’installe dans l’insuffisance des mots ?

« À nos mères, où qu’elles soient,

À nous, filles de nos mères,

Que nos chemins se bouclent,

Sous le grand vent. » *

*Myriam Essayan, soeur dans l’obscurité

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Vernissage | Vendredi 11 septembre · 19h

Anne Quillier · Solo improvisé

Rhodes, moog, effets

Pour cette occasion la pianiste Anne Quillier créé un solo en lien avec cette peinture qu’elle adore tant, le 11 septembre à 18h.

Le public pourra se déplacer au milieu des tableaux pendant le moment de musique pour s’immerger encore davantage dans l’univers des 2 artistes.

Ce solo est une petite histoire libre et improvisée dans laquelle on peut se réfugier pour faire ce que l’on veut.

« Sur une grande route,

il n’est pas rare de voir une vague,

une vague toute seule,

une vague à part de l’océan.

Elle n’a aucune utilité, ne constitue pas un jeu.

C’est un cas de spontanéité magique. »

Henri Michaux

Accès :

Entrée libre et consciente, la rémunération des artistes se fait grâce à votre participation.

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Finissage | Dimanche 27 septembre · 18h

WATCHDOG · FABLES · Concert dessiné

Le 27 septembre à 19h on clôturera l’exposition avec un concert dessiné du duo WATCHDOG et du dessinateur Benjamin Flao avec le spectacle Fables.

Depuis bientôt sept ans, Anne Quillier et Pierre Horckmans, pianiste et clarinettiste du duo Watchdog, collaborent avec le dessinateur Benjamin Flao. Ensemble, ils jouent, rêvent ou se révoltent au fil de leurs histoires et de leurs improvisations.

Porte de passage entre le réel et le merveilleux, leur nouveau concert dessiné nous conte avec humour les péripéties d’un quotidien troublé, tout en gardant les pieds dans les étoiles.

Dans cet univers mouvant en interaction spontanée entre l’image et la matière sonore, le trio s’amuse, nous trompe, et nous déroute.

La musique et le dessin fusionnent et se transforment, se veulent matière, lumière, émotion. Les pigments intègrent les boucles et les pédales d’effets, les dissonances et les saturations se mêlent aux couleurs, pour un spectacle indiscutablement singulier et addictif.

Dessin Benjamin Flao

Claviers Anne Quillier

Clarinettes Pierre Horckmans

Accès :

Adhésion à BosKop de 3€ + Prix libre pour les artistes

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📅 Du jeudi 11 au 27 septembre 2026

📍 La Galerie de BosKop – 60 rue Sébastien Gryphe, Lyon 7e