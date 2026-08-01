17ème Médiévale des Seigneurs de Thil Forteresse de Thil Vic-sous-Thil
samedi 8 août 2026 · Forteresse de Thil · Vic-sous-Thil
Informations pratiques
Vic-sous-Thil
17ème Médiévale des Seigneurs de Thil
Forteresse de Thil 1 Chemin de Thil (maison Dieu) Vic-sous-Thil Côte-d’Or
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 10:30:00
fin : 2026-08-08 20:00:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-08-09
La Forteresse de Thil revêt ses habits de couleurs pour sa traditionnelle fête médiévale.
Au cours de votre visite, vous découvrirez:
– Le plus vieux Château fort de France selon A. Malraux
– Les compagnies hôtes de la forteresse:
* camp de Mercenaires: ils offrent leurs services au plus offrant,
camps d’artisans et découvrez à leurs côtés la fabrication de bougies, la fonderie d’étain, la cuisine au Moyen Age,
-La justice au Moyen Age En avant première le nouveau spectacle de Baudoin Servicial de Thil
– La magie s’invite à la fête Un pôle dédié à cet art, profession de Perceval, l’hôte de la Forteresse. Découvrez tout au long de la journée les objets magiques et merveilleux de la Roulotte Enchantée ainsi que le spectacle Secrets d’Ailleurs mélange de théâtre et d’illusions de Perceval et les Enchanteurs de l’An Mil.
– L’Ecole des chevaliers de Thil un spectacle interactif où la bravoure, la hardiesse, l’agilité, le courage … des enfants participant seront testés.
– Les jeux médiévaux
…
Le marché médiéval et ses créateurs
Restauration et buvette sur place
Nous vous attendons nombreux pour ces 2 jours de fêtes .
Forteresse de Thil 1 Chemin de Thil (maison Dieu) Vic-sous-Thil 21390 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : 17ème Médiévale des Seigneurs de Thil
L’événement 17ème Médiévale des Seigneurs de Thil Vic-sous-Thil a été mis à jour le 2026-07-31 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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