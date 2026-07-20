17ème rassemblement de vieilles mécaniques Terrain de la salle des fêtes Quincampoix
dimanche 23 août 2026 · Terrain de la salle des fêtes · Quincampoix
Informations pratiques
Quincampoix
17ème rassemblement de vieilles mécaniques
Terrain de la salle des fêtes Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 23:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Ce dimanche 23 août Quincampoix Loisirs organise la 17ème édition de son Rassemblement de vieilles mécaniques.
Au programme
Exposition de tracteurs et de matériel agricole anciens, de véhicules militaires, de moteurs fixes, grande démonstration d’ensillage à l’ancienne, de battage avec d’anciennes moissonneuses et labour de cordage. Le tout est animé en parallèle au grand marché fermier.
Buvette et restauration sur place.
Renseignements exposants: 06 15 69 58 25 .
Terrain de la salle des fêtes Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie
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English : 17ème rassemblement de vieilles mécaniques
L’événement 17ème rassemblement de vieilles mécaniques Quincampoix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
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