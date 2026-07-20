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AGENDA · Quincampoix

17ème rassemblement de vieilles mécaniques Terrain de la salle des fêtes Quincampoix

dimanche 23 août 2026 · Terrain de la salle des fêtes · Quincampoix

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
lundi 24 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Terrain de la salle des fêtes
Adresse
Route de Neufchâtel
Ville
76230 Quincampoix
Département
Seine-Maritime
Tarif

Quincampoix

17ème rassemblement de vieilles mécaniques

Terrain de la salle des fêtes Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:00:00
fin : 2026-08-23 23:30:00

Date(s) :
2026-08-23

Ce dimanche 23 août Quincampoix Loisirs organise la 17ème édition de son Rassemblement de vieilles mécaniques.

Au programme

Exposition de tracteurs et de matériel agricole anciens, de véhicules militaires, de moteurs fixes, grande démonstration d’ensillage à l’ancienne, de battage avec d’anciennes moissonneuses et labour de cordage. Le tout est animé en parallèle au grand marché fermier.

Buvette et restauration sur place.
Renseignements exposants: 06 15 69 58 25   .

Terrain de la salle des fêtes Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie  

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English : 17ème rassemblement de vieilles mécaniques

L’événement 17ème rassemblement de vieilles mécaniques Quincampoix a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

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