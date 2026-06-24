Soirée thématique Agent double Au Goût du vrai Quincampoix samedi 3 octobre 2026.

Quincampoix

Soirée thématique Agent double

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 19:45:00

fin : 2026-10-03 23:30:00

Date(s) :

2026-10-03

Au goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique Agent Double .

Partagez une soirée conviviale Vous permettra de déguster des appellations proposées en blanc et en rouge accompagnées de cinq petits plats maison (de l’apéritif au dessert).

Réservation obligatoire. Renseignements et réservation en boutique, par téléphone ou en MP sur Facebook.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr

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English : Soirée thématique Agent double

L’événement Soirée thématique Agent double Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin