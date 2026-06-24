Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée Au Goût du vrai Quincampoix vendredi 6 novembre 2026.

Quincampoix

Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-06 19:45:00

fin : 2026-11-06 23:30:00

Date(s) :

2026-11-06

Au Goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique accords mets/vins Rhône la vallée enchantée

Durant cette soirée, le Rhône vous révélera quelques pépites de cette belle région viticole entre eau et montagnes.

Inscriptions et règlements en boutique.

Renseignements et réservation en boutique, par téléphone ou en MP sur Facebook.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr

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English : Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée

L’événement Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin