Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée Au Goût du vrai Quincampoix
Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée Au Goût du vrai Quincampoix vendredi 6 novembre 2026.
Quincampoix
Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée
Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-06 19:45:00
fin : 2026-11-06 23:30:00
Date(s) :
2026-11-06
Au Goût du Vrai vous propose une nouvelle soirée thématique accords mets/vins Rhône la vallée enchantée
Durant cette soirée, le Rhône vous révélera quelques pépites de cette belle région viticole entre eau et montagnes.
Inscriptions et règlements en boutique.
Renseignements et réservation en boutique, par téléphone ou en MP sur Facebook.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .
Au Goût du vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée
L’événement Soirée accord mets & vins Rhône la vallée enchantée Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin
À voir aussi à Quincampoix (Seine-Maritime)
- Soirée Accord Mets et Vins De la robe au bouquet Au Goût du Vrai Quincampoix 3 juillet 2026
- Quincamp’Fest 2026 Quincampoix 5 septembre 2026
- Salon du bien-être et de l’artisanat Salle Communale Quincampoix 7 novembre 2026