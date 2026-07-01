Visite libre de l’église, Église Sainte-Marguerite, Quincampoix

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Église Sainte-Marguerite Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Eglise reconstruite au XIXe siècle en briques typique de la région, avec décor peint autels, pavage et mobilier caractéristiques du style néogothique

Église Sainte-Marguerite Place de la Mairie, 76230 Quincampoix Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie Eglise typique des églises reconstruites au XIXe siècle dans la région ayant gardé l’ensemble de son décor peint néogothique et de son mobilier. Parking en dehors du centre

Eglise reconstruite au 19e siècle en briques typique de la région, avec décor peint autels, pavage et mobilier caractéristiques du style néogothique

©CDAS Rouen LA