Soirée Accord Mets et Vins Bordeaux la Renaissance Au Goût du Vrai Quincampoix vendredi 11 septembre 2026.

Quincampoix

Soirée Accord Mets et Vins Bordeaux la Renaissance

Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:45:00

fin : 2026-09-11 23:30:00

Date(s) :

2026-09-11

Au goût du vrai organise une prochaine soirée thématique accords mets/vins sur le thème Bordeaux la Renaissance .

Le vendredi 11 septembre au soir, vous pourrez partager un moment agréable, consacré au renouveau du vignoble bordelais avec de belles surprises à la clé.

Réservation obligatoire.

Renseignements et réservation en boutique, par téléphone ou en MP sur Facebook.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération. .

Au Goût du Vrai 1330 Route de Neufchâtel Quincampoix 76230 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 64 15 98 opresdechezvous@orange.fr

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English : Soirée Accord Mets et Vins Bordeaux la Renaissance

L’événement Soirée Accord Mets et Vins Bordeaux la Renaissance Quincampoix a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin