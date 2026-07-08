17ème Salon du livre Pyrénéen au Carré Py Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

17ème Salon du livre Pyrénéen

au Carré Py BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 10:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Le Salon du Livre Pyrénéen Binaros vous invite les 3 et 4 octobre à partager un week-end de rencontres autour de la montagne, des livres et de la cartographie. Auteurs, éditeurs, expositions, ateliers, animations et cafés littéraires rythmeront cet événement convivial et ouvert à tous.

Le Salon du Livre Pyrénéen un moment de rencontres et d’échanges autour du livre et des visages de la montagne des Pyrénées et d’ailleurs.

Thématique de l’édition 2026 Cartographies

Plus de 80 exposantes, des autrices et des auteurs, illustrateurs et illustratrices, photographes et des maisons d’éditions, des libraires et bouquinistes… et aussi des rencontres, des cafés littéraires, des animations jeunesse, des ateliers pour tous.tes, des expositions…

Samedi 3 octobre

La cartographie dans les Pyrénées représenter et s’approprier.

Avec Philippe Abadie (IGN), Bertrand Gibert (co-auteur de Relever la montagne. Cairn, 2021), Renaud de Bellefon (historien).

Cartographier, c’est raconter: cartographies sensibles, radicales et contre-cartographies.

Avec Sylvain Guyot (géographe, université Bordeaux-Montaigne), Aurélia Guy (artiste transdiciplinaire), Léonor Manuel (association Beau bruit de Prades).

Quels supports cartographiques pour quels loisirs?

Avec Jean-Paul Rousselet (rando-éditions), Philippe Abadie (IGN).

Dimanche 4 octobre

La carte comme outil pour fabriquer demain l’exemple démographique.

Avec Jean-Guy Ubiergo (Institut Pyrénéen de la Photographie, géographe), Philippe Abadie (IGN)

Elles écrivent les Pyrénées (en partenariat avec Pyrénées magazine): avec Céline Denjean, Stéphanie Abadie, Maylis Adhémar, animé par Marie Grenier.

Et en plus…

Animations jeunesse samedi et/ou dimanche:

– Chasse au trésor avec une carte des Pyrénées géante ;

– Ateliers: courbes de niveaux, lézard des Pyrénées, boussole, lectures bébé et plus…

Pour presque tous.tes ateliers de cartographies sensibles, atelier boussole.

Et des accrochages de cartes, des expositions dans et autour du Salon du Livre Pyrénéen.

Cette programmation est susceptible de modifications .

au Carré Py BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 93 94 90 as.binaros@gmail.com

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English :

The Pyr%E9n%E9en Binaros Book Fair invites you on October 3 and 4 to enjoy a weekend of gatherings centered around the mountains, books, and cartography. Authors, publishers, exhibitions, workshops, activities, and literary cafés will set the tone for this friendly event, which is open to everyone.

L’événement 17ème Salon du livre Pyrénéen Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-30 par Pôle du Tourmalet |CDT65