180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne, Salle voutée, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne 19 et 20 septembre Salle voutée Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans près de deux siècles d’histoire musicale à travers une sélection de photographies d’archives et d’instantanés de concerts. Une invitation à revivre les grands moments qui ont marqué la vie musicale de la ville.

Exposition présentée par l’Union Musicale de Cournon.

Salle voutée Place de la mairie 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Plongez dans près de deux siècles d’histoire musicale à travers une sélection de photographies d’archives et d’instantanés de concerts. Une invitation à revivre les grands moments qui ont marqué la …

©Ville de Cournon-d’Auvergne