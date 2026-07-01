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AGENDA · Cournon-d'Auvergne

180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne, Salle voutée, Cournon-d’Auvergne

samedi 19 septembre 2026 · Salle voutée · Cournon-d'Auvergne

180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne, Salle voutée, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Salle voutée
Adresse
Place de la mairie 63800 Cournon-d'Auvergne
Ville
63800 Cournon-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme

180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne 19 et 20 septembre Salle voutée Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Plongez dans près de deux siècles d’histoire musicale à travers une sélection de photographies d’archives et d’instantanés de concerts. Une invitation à revivre les grands moments qui ont marqué la vie musicale de la ville.
Exposition présentée par l’Union Musicale de Cournon.

Salle voutée Place de la mairie 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
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©Ville de Cournon-d’Auvergne

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