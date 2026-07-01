180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne, Salle voutée, Cournon-d’Auvergne
samedi 19 septembre 2026 · Salle voutée · Cournon-d'Auvergne
Informations pratiques
180 ans de musique à Cournon-d’Auvergne 19 et 20 septembre Salle voutée Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Plongez dans près de deux siècles d’histoire musicale à travers une sélection de photographies d’archives et d’instantanés de concerts. Une invitation à revivre les grands moments qui ont marqué la vie musicale de la ville.
Exposition présentée par l’Union Musicale de Cournon.
Salle voutée Place de la mairie 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Plongez dans près de deux siècles d’histoire musicale à travers une sélection de photographies d’archives et d’instantanés de concerts. Une invitation à revivre les grands moments qui ont marqué la …
©Ville de Cournon-d’Auvergne
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