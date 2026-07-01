Jeu de piste dans le vieux bourg, Eglise Saint-Martin, Cournon-d’Auvergne
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin · Cournon-d'Auvergne
Informations pratiques
Jeu de piste dans le vieux bourg Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Eglise Saint-Martin Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Partez à la découverte du vieux bourg de Cournon à travers un jeu de piste ludique ! Suivez le parcours et relevez les défis en résolvant les énigmes.
Jeu créé par Jérémie Franco – À l’Heure du Dé !
Attention : le jeu de piste proposé est le même que pour l’édition 2025.
A partir de 7 ans.
Eglise Saint-Martin Rue de l’Eglise 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Partez à la découverte du vieux bourg de Cournon à travers un jeu de piste ludique ! Suivez le parcours et relevez les défis en résolvant les énigmes.
©Comte Nathalie
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