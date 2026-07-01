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Visite autour du patrimoine du XIXe siècle, Mairie de Cournon d’Auvergne, Cournon-d’Auvergne

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Cournon d'Auvergne · Cournon-d'Auvergne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Cournon d'Auvergne
Adresse
Place de la Mairie, 63800 Cournon d'Auvergne
Ville
63800 Cournon-d'Auvergne
Département
Puy-de-Dôme
Tarif
Limité à 19 personnes

Visite autour du patrimoine du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Cournon d’Auvergne Puy-de-Dôme

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Depuis la place de la Mairie, laissez-vous guider à travers la ville à la découverte de l’histoire de la polyculture cournonnaise.
Une visite commentée par un guide-conférencier de Clermont Auvergne Volcans.
https://www.clermontauvergnevolcans.com

Mairie de Cournon d’Auvergne Place de la Mairie, 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 90 00 http://www.cournon-auvergne.fr/ [{« link »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com »}]
Depuis la place de la Mairie, laissez-vous guider à travers la ville à la découverte de l’histoire de la polyculture cournonnaise.

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