Visite autour du patrimoine du XIXe siècle, Mairie de Cournon d’Auvergne, Cournon-d’Auvergne

Informations pratiques

Visite autour du patrimoine du XIXe siècle Samedi 19 septembre, 10h00 Mairie de Cournon d’Auvergne Puy-de-Dôme

Limité à 19 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Depuis la place de la Mairie, laissez-vous guider à travers la ville à la découverte de l’histoire de la polyculture cournonnaise.

Une visite commentée par un guide-conférencier de Clermont Auvergne Volcans.

https://www.clermontauvergnevolcans.com

Mairie de Cournon d’Auvergne Place de la Mairie, 63800 Cournon d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 69 90 00 http://www.cournon-auvergne.fr/ [{« link »: « https://www.clermontauvergnevolcans.com »}]

Depuis la place de la Mairie, laissez-vous guider à travers la ville à la découverte de l’histoire de la polyculture cournonnaise.