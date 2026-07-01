Cournon-d’Auvergne, au cœur du patrimoine vigneron : entre patrimoine bâti et culture de la vigne, Salle de l’Alambic, Cournon-d’Auvergne
vendredi 18 septembre 2026 · Salle de l'Alambic · Cournon-d'Auvergne
Informations pratiques
Cournon-d’Auvergne, au cœur du patrimoine vigneron : entre patrimoine bâti et culture de la vigne Vendredi 18 septembre, 18h00 Salle de l’Alambic Puy-de-Dôme
Nombre de places limité ; gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T18:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Marquée par la culture de la vigne, Cournon-d’Auvergne conserve les traces d’un riche passé vigneron. Cette conférence, menée par Cécile Dupré et Serge Carton mettra en lumière les liens entre patrimoine bâti et culture viticole, témoins d’un passé encore visible aujourd’hui.
Conférence suivie d’une dégustation de vins locaux.
Salle de l’Alambic 38 place Joseph Gardet 63800 Cournon-d’Auvergne Cournon-d’Auvergne 63800 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes
Marquée par la culture de la vigne, Cournon-d’Auvergne conserve les traces d’un riche passé vigneron. Cette conférence, menée par Cécile Dupré et Serge Carton mettra en lumière les liens entre bâti …
©Ville de Cournon-d’Auvergne
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