182 personnages, mille histoires, JEP 2026 – Plougastel-Daoulas, Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

182 personnages, mille histoires Samedi 19 septembre, 10h00, 11h00 JEP 2026 – Plougastel-Daoulas Finistère

Samedi 19 septembre, départ à 10h et à 11h15 ;

Durée: 1h, à partir de 8 ans ;

Sur inscription par téléphone ou mail /

Limité à 25 personnes, accès PMR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

182 personnages, mille histoires

Découvrez le grand calvaire de Plougastel, une fresque monumentale où se croisent faits, légendes bretonnes et mémoire collective.

JEP 2026 – Plougastel-Daoulas Place du Calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 0298402118 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@museepaysplougastel.fr »}, {« owner »: {« uid »: null, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-29T02:15:49.802Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « contact@museepaysplougastel.fr », « response »: {« passId »: 433287339, « isPending »: false, « addressId »: 1046518}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T13:08:40.261Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2555028, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T13:08:40.365Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 483591584, « id »: 1}, {« passId »: 483591585, « id »: 2}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789804800000, « id »: 1}, {« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789808400000, « id »: 2}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-26T13:08:40.533Z »}, {« venueId »: 151931, « operation »: « update », « appliedAt »: « 2026-08-29T02:15:49.801Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433287339 »}]

182 personnages, mille histoires

©Musée du Pays Plougastel