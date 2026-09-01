UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas

samedi 19 septembre 2026 · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
8 Rte de Saint-Guénolé
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas ! Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’intérieur des chapelles de Plougastel.
Le samedi, différents bénévoles ouvrent au public les chapelles
– Saint-Languis
– Saint-Jean
– Saint-Claude
– Notre-Dame de la Fontaine Blanche
– Saint-Guénolé.
Gratuit
Sans réservation
Visite libre

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche, ouvertes le samedi après-midi.   .

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

À voir aussi à Plougastel Daoulas (Finistère)