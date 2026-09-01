Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Partez librement à la découverte de sept chapelles de Plougastel-Daoulas ! Chaque chapelle révèle une histoire singulière, entre traditions populaires, art sacré et mémoire locale.

Profitez des Journées Européennes du Patrimoine pour découvrir l’intérieur des chapelles de Plougastel.

Le samedi, différents bénévoles ouvrent au public les chapelles

– Saint-Languis

– Saint-Jean

– Saint-Claude

– Notre-Dame de la Fontaine Blanche

– Saint-Guénolé.

Gratuit

Sans réservation

Visite libre

Chapelles Saint-Jean, Saint-Languis, Sainte-Christine, Saint-Guénolé, Saint-Trémeur, Saint-Claude et Notre-Dame de la Fontaine Blanche, ouvertes le samedi après-midi. .

8 Rte de Saint-Guénolé Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine à la découverte des Chapelles Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue