Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays Plougastel

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Venez visiter la nouvelle scénographie du Musée du Pays Plougastel !

Espaces modernisés, dispositifs ludiques vont permettront de (re)découvrir les collections du musée et les patrimoines de la commune.

Visites libres. .

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue