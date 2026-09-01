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AGENDA · Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays Plougastel Plougastel-Daoulas

samedi 19 septembre 2026 · Plougastel-Daoulas

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
Bourg de Plougastel
Ville
29470 Plougastel-Daoulas
Département
Finistère
Tarif

Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays Plougastel

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez visiter la nouvelle scénographie du Musée du Pays Plougastel !
Espaces modernisés, dispositifs ludiques vont permettront de (re)découvrir les collections du musée et les patrimoines de la commune.

Visites libres.   .

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18 

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée du Pays Plougastel Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue

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