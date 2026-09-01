Informations pratiques

Plougastel-Daoulas

Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:50:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite guidée du grand Calvaire

182 personnages, milles histoires

Samedi 19 septembre, départ à 10h et à 11h15

Durée: 1h, à partir de 8 ans

Sur inscription ou 02.98.40.21.18 ou par mail à contact@museepaysplougastel.fr

Découvrez le grand calvaire de Plougastel, une fresque monumentale où se croisent faits, légendes bretonnes et mémoire collective. .

Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18

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English :

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue