Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire Plougastel-Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Plougastel-Daoulas
Informations pratiques
Plougastel-Daoulas
Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire
Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 11:50:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite guidée du grand Calvaire
182 personnages, milles histoires
Samedi 19 septembre, départ à 10h et à 11h15
Durée: 1h, à partir de 8 ans
Sur inscription ou 02.98.40.21.18 ou par mail à contact@museepaysplougastel.fr
Découvrez le grand calvaire de Plougastel, une fresque monumentale où se croisent faits, légendes bretonnes et mémoire collective. .
Bourg de Plougastel Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 40 21 18
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English :
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite guidée du Calvaire Plougastel-Daoulas a été mis à jour le 2026-08-25 par Office de Tourisme et des Congrès Brest en vue
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