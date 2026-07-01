1845-2025, une histoire visuelle !, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes

Informations pratiques

1845-2025, une histoire visuelle ! 15 septembre 2026 – 15 janvier 2027 Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T12:00:00+02:00

Fin : 2027-01-15T14:00:00+01:00 – 2027-01-15T17:00:00+01:00

La photographie a une histoire de 160 ans à Antibes Juan-les-Pins ! Cette chronologie suppose des ambitions variées dans leurs réalisations mais aussi dans les techniques de la photographie. Du local à l’histoire nationale voire internationale de la photographie, il n’y a qu’un pas que nous vous proposons d’explorer !

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 rue Andréossy Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr/

La photographie a une histoire de 160 ans à Antibes Juan-les-Pins ! Cette chronologie suppose des ambitions variées dans leurs réalisations mais aussi dans les techniques de la photographie. Du local…

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins – 27Fi527