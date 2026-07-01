Jacques Mer, regard d’un photographe antibois, Salle des Associations, Antibes
mardi 15 septembre 2026 · Salle des Associations · Antibes
Informations pratiques
Jacques Mer, regard d’un photographe antibois Mardi 15 septembre, 17h30 Salle des Associations Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-15T17:30:00+02:00 – 2026-09-15T19:00:00+02:00
Retour sur la carrière de Jacques Mer, photographe antibois dont l’atelier remonte au début du XXe siècle. Une histoire d’anecdotes et de techniques sur la photographie antiboise.
Salle des Associations 24 cours Masséna Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Retour sur la carrière de Jacques Mer, photographe antibois dont l’atelier remonte au début du XXe siècle. Une histoire d’anecdotes et de techniques sur la photographie antiboise.
©Jacques Mer – Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 60S1
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