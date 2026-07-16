Exposition « 24 voyages pour Graham Greene », Médiathèque Albert Camus – Antibes, Antibes

Informations pratiques

Exposition « 24 voyages pour Graham Greene » 18 et 19 septembre Médiathèque Albert Camus – Antibes Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition sous forme de lettres photographiques par Lookace Bamber. François Goalec alias Lookace Bamber a résidé à Cannes et à Vallauris de 1968 à 2001. Il vit et travaille à Amiens depuis 2001.

« L’ensemble de cette série prend sa racine à l’intérieur de ma voiture lorsque j’accompagnais l’écrivain Graham Greene dans nos déambulations. Au détour d’une conversation, il me racontait par bribes les épisodes de son dernier rêve. Chaque jour, il les consignait par écrit. Chez lui, c’était une obsession, un rituel. Ces rêves dits au jour le jour et portés sur les parois de mon inconscient me révélaient des continents d’aventures. Ce sont les couleurs des rêves et les turpitudes silencieuses de Graham Greene qui m’incitèrent et m’incitent encore à ce jour à poser mon regard sur la beauté carnassière de ce Monde. Ainsi va ma vie. J’écris dans les labyrinthes du hasard, au gré des errances du Monde. Ici et pas ailleurs. Miserere ».

Lookace Bamber

Médiathèque Albert Camus – Antibes 19 bis bd chancel 06600 antibes Antibes 06600 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 19 75 80 https://www.ma-mediatheque.net/

Exposition sous forme de lettres photographiques par Lookace Bamber. François Goalec alias Lookace Bamber a résidé à Cannes et à Vallauris de 1968 à 2001. Il vit et travaille à Amiens depuis 2001.

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