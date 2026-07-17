Musée (virtuel) Antibes à Contretemps, Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins, Antibes

Informations pratiques

Musée (virtuel) Antibes à Contretemps 19 et 20 septembre Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T00:00:00+02:00 – 2026-09-19T23:59:00+02:00

Fin : 2026-09-20T00:00:00+02:00 – 2026-09-20T23:30:00+02:00

Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins à travers plus de 600 photographies de 1845 à nos jours.

Appli pour iPhone, iPad et Mac en accès libre pendant les JEP 2026.

Les images sont disposées sur le plan en 3D de la ville et ses environs à l’endroit où elles ont été prises. Des photos prises de nos jours exactement aux mêmes endroits offrent un saisissant voyage dans le temps. Géolocalisation, itinéraires, réalité augmentée, diaporama et de nombreuses informations apportent une nouvelle dimension aux promenades dans la ville et ses environs.

Les lieux ont une mémoire, retrouvons la…

Archives municipales d’Antibes Juan-les-Pins 12 Rue Andréossy, 06160, Antibes Antibes 06160 Juan-les-Pins Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492905410 https://archives.ville-antibes.fr/ https://www.tunapps.com Zone piétonne. Présence de parkings publics à proximité.

Balade dans le temps et l’histoire d’Antibes Juan-les-Pins à travers plus de 600 photographies de 1845 à nos jours.

© François Uhrich