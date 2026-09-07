1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune, Salle Jacky-Vauclair, Clamart
samedi 19 septembre 2026 · Salle Jacky-Vauclair · Clamart
Informations pratiques
1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune 19 et 20 septembre Salle Jacky-Vauclair Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune
3 évènements en 1 :
- Samedi 19 et dimanche 20
De 10 h. à 17 h. Expositions permanente : 1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune
- Samedi 19
14 h. 30 Conférence : La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux
15 h. 30 Vernissage : pot amical
- Dimanche 20 septembre :
14 h. 30 Conférence : 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart
15 h. 30 Animation : La chorale Un jour viendra ! évoque la Commune
Salle Jacky-Vauclair Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 88 59 https://amisdeclamart.fr/ Accès libre place de la mairie
Exposition « 1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune »
©Amis de Clamart
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