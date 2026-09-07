1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune, Salle Jacky-Vauclair, Clamart

Informations pratiques

1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune 19 et 20 septembre Salle Jacky-Vauclair Hauts-de-Seine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune

3 évènements en 1 :

Samedi 19 et dimanche 20

De 10 h. à 17 h. Expositions permanente : 1870/1871 Clamart entre la Guerre et la Commune

Samedi 19

14 h. 30 Conférence : La guerre franco-prusienne de 1870 : Clamart entre deux feux

15 h. 30 Vernissage : pot amical

Dimanche 20 septembre :

14 h. 30 Conférence : 1871 : Les évènements de la Commune et Clamart

15 h. 30 Animation : La chorale Un jour viendra ! évoque la Commune

Salle Jacky-Vauclair Place Maurice-Gunsbourg 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 46 44 88 59 https://amisdeclamart.fr/ Accès libre place de la mairie

Exposition « 1870 / 1871 Clamart entre la Guerre et la Commune »

©Amis de Clamart