Balade Biodiversité « Des oiseaux dans les arbres ? », Aire de jeux, Clamart

Informations pratiques

Balade Biodiversité « Des oiseaux dans les arbres ? » 19 et 20 septembre Aire de jeux Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T10:30:00+02:00

Par l’Association du Quartier Jardin Parisien – Soleil Levant

Découvrir la biodiversité dans le parc forestier du Jardin parisien : quels arbres, quels oiseaux ? Balade commentée pour apprendre à reconnaître les oiseaux par leur chant et à identifier les arbres.

Durée : environ 1h30.

Aire de jeux 37 rue du Docteur Roux 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « associationdujardinparisien@gmail.com »}] Face à l’entrée de la Piscine de Clamart Parkings gratuits rue du Docteur Roux

Circuit commenté « Des oiseaux dans les arbres ? »