Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque, Médiathèque La Buanderie, Clamart

Informations pratiques

Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque La Buanderie Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle.

Médiathèque La Buanderie Place Ferrari 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 12 30 https://mediatheques.valleesud.fr/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/clamart-la-buanderie [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.valleesud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 86 63 12 30 »}] Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle. En transports en commun : train au départ de la gare Montparnasse ou M 12 « Corentin Celton » puis bus 189 direction Georges Pompidou arrêt « Plessis Piquet » ou bus 191 direction Place du Garde arrêt « Mairie de Clamart ». Clamibus, arrêt « Mairie de Clamart »

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