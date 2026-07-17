Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque, Médiathèque La Buanderie, Clamart
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque La Buanderie · Clamart
Informations pratiques
Visite guidée de la Buanderie – Médiathèque Samedi 19 septembre, 16h00 Médiathèque La Buanderie Hauts-de-Seine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle.
Médiathèque La Buanderie Place Ferrari 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 86 63 12 30 https://mediatheques.valleesud.fr/en-pratique/les-mediatheques-du-reseau/clamart-la-buanderie [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheques.valleesud.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 86 63 12 30 »}] Construit en 1893, ce bâtiment était initialement une annexe de service de la Maison Ferrari. Inscrit en 2003 à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, il accueille depuis 2006 une médiathèque, entre modernité et architecture industrielle du XIXe siècle. En transports en commun : train au départ de la gare Montparnasse ou M 12 « Corentin Celton » puis bus 189 direction Georges Pompidou arrêt « Plessis Piquet » ou bus 191 direction Place du Garde arrêt « Mairie de Clamart ». Clamibus, arrêt « Mairie de Clamart »
Visite commentée
© Ville de Clamart
À voir aussi à Clamart (Hauts-de-Seine)
- Balade Biodiversité « Des oiseaux dans les arbres ? », Aire de jeux, Clamart 19 septembre 2026
- Maison Blanche, naissance d’un quartier (1895-1935), Parc de la Maison Blanche, Clamart 19 septembre 2026
- Visite guidée de la Maison Ferrari, Maison Ferrari, Clamart 19 septembre 2026
- Visite de la Vigne et de la Grange de Clamart, La grange-musée Franquet, vigne municipale et cave, Clamart 19 septembre 2026
- Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe, Chapelle Berdiaev, Clamart 19 septembre 2026