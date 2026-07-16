Maison Blanche, naissance d’un quartier (1895-1935), Parc de la Maison Blanche, Clamart

Informations pratiques

Maison Blanche, naissance d’un quartier (1895-1935) Samedi 19 septembre, 10h00 Parc de la Maison Blanche Hauts-de-Seine

Inscription jusqu’au 18/09.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Balade architecturale et urbaine pour découvrir l’histoire du quartier de la Maison Blanche.

Le domaine de la Maison Blanche resta longtemps la propriété privée de nobles et notables dont la plus illustre, la duchesse de Galliera, racheta le terrain en 1873 pour la surveillance des travaux de l’orphelinat Saint Philippe de Meudon et l’hospice Ferrari. Mais à l’aube du XXe siècle, le domaine va être considérablement transformé et d’un lieu de villégiature privée comprenant maison de maître, jardin à l’anglaise, étang, ferme et serres, il devient un véritable quartier d’habitation doté de nombreux équipements publics.

En 1895, la propriété est acquise par des entrepreneurs de travaux clamartois amorçant la mutation du quartier avec la création du premier lotissement de la ville. Au nord et à l’est, des voies nouvelles sont ouvertes pour desservir les parcelles qui sont rapidement bordées de pavillons. Puis la municipalité acquiert le cœur du domaine pour en faire un jardin public qu’elle n’aura de cesse d’agrandir et d’embellir, tandis que sortent de terre une gendarmerie, des bains publics et une école qui viendront achever la transformation du quartier.

Parc de la Maison Blanche 2 rue Gabriel Péri 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France https://www.clamart.fr/fr [{« type »: « email », « value »: « archives@clamart.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 46 62 37 43 »}] Propriété de la Duchesse de Galliera, riche aristocrate génoise et donatrice de la ville, le terrain arboré est acheté par la Ville pour faire construire une gendarmerie et aménager un jardin public en 1921. Conçu dans les années 1830 sur un terrain de 1,5 ha, il s’étendait face à une maison de maître en forme de « L ». La grotte, visible au 15 de la rue Martial Grandchamp, servait de soubassement à un kiosque rustique. Au centre du jardin public, la pièce d’eau est animée d’un petit pont et d’arbres majestueux (chêne chevelu, marronnier d’Inde, if d’Irlande, etc.). Avec une seconde extension de 1200 m² en 2007, le parc offre désormais de nouvelles essences d’arbres, des pelouses, des aires de jeux pour enfants et un manège. Il est accessible depuis les rues de Châtillon, Gabriel Péri, Georges Huguet, Louis Dupont.

Horaires d’ouverture :

Été – 1er avril au 30 septembre : 08h à 20h

Hiver – 1er octobre au 31 mars : 09h à 18h Bus 189 arrêt Gabriel Péri, bus 189 et 190 arrêt Marché de Clamart

Circuit commenté « Maison Blanche, naissance d’un quartier (1895-1935) »

© Ville de Clamart