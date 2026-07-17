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Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe, Chapelle Berdiaev, Clamart

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Berdiaev · Clamart

Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe, Chapelle Berdiaev, Clamart

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Chapelle Berdiaev
Adresse
83 rue du Moulin-de-Pierre 92140 Clamart
Ville
92140 Clamart
Département
Hauts-de-Seine

Visite commentée et conférence | Maison de Nicolas Berdiaev – chapelle orthodoxe Samedi 19 septembre, 14h00 Chapelle Berdiaev Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Grand penseur et philosophe religieux russe, Nicolas Berdiaev s’installa à Clamart dès son arrivée en France. Rachetée par l’Eglise russe, sa maison accueille aujourd’hui des clercs.
Visite de la chapelle, du cabinet et de la bibliothèque de Berdiaev, présentation des œuvres de l’iconographe Grégoire Kroug et conférence sur l’iconographie et la philosophie russe par Anne Philippenko.

Chapelle Berdiaev 83 rue du Moulin-de-Pierre 92140 Clamart Clamart 92140 Hauts-de-Seine Île-de-France
Visite commentée

© Ville de Clamart

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