18h15 REAL – LA VIE D’UNE FEMME, Sept Parnassiens, Paris

Informations pratiques

18h15 REAL – LA VIE D’UNE FEMME Mercredi 9 septembre, 18h15 Sept Parnassiens Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-09T18:15:00+02:00 – 2026-09-09T21:15:00+02:00

Fin : 2026-09-09T18:15:00+02:00 – 2026-09-09T21:15:00+02:00

Séance présentée par la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et la comédienne Léa Drucker

Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/

Présentation