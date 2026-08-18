AGENDA · Paris
18h15 REAL – LA VIE D’UNE FEMME, Sept Parnassiens, Paris
mercredi 9 septembre 2026 · Sept Parnassiens · Paris
Informations pratiques
18h15 REAL – LA VIE D’UNE FEMME Mercredi 9 septembre, 18h15 Sept Parnassiens Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-09T18:15:00+02:00 – 2026-09-09T21:15:00+02:00
Fin : 2026-09-09T18:15:00+02:00 – 2026-09-09T21:15:00+02:00
Séance présentée par la réalisatrice Charline Bourgeois-Tacquet et la comédienne Léa Drucker
Sept Parnassiens 98 Bd du Montparnasse, Paris Paris 75006 Quartier Notre-Dame-des-Champs Paris Île-de-France https://www.multicine.fr/
Présentation
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