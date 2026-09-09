La rentrée à Sangnier Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS

Informations pratiques

Mercredi 9 septembre

Cours découverte

14h00 – 14h45 : Eveil théâtral – 4/7 ans

14h30- 15h30 : Boxe MMA – 13 ans et +

15h00 – 16h30 : Crochet – 8 ans et +

15h00 – 16h00 : Théâtre 8/15 ans

15h00 – 15h45 : Marionnettes – 7/10 ans

17h00 – 19h00 : Stop-Motion – 10/15 ans

17h30 – 18h15 : Danse Afrobeat – 10/15 ans

18h15 – 19h00 : Danse Afrobeat – 16 ans et +

INSCRIPTION AUX SÉANCES DÉCOUVERTES

Animations

16h30 – 17h30 – Grand goûter ludique (apportez de quoi grignoter)

Samedi 12 septembre

Cours découverte

14h00 – 14h45 : Danse Jazz – 6/7 ans

14h45 – 15h30 : Danse Jazz – 8/10 ans

15h00 – 16h30 : Kitchen Gravure – 8/14 ans

15h00 – 15h45 :Art et techniques du papier – 5/6 ans

15h30 – 16h30 : Danse House – 16 ans et +

15h30 – 16h30 : Sophrologie – 16 ans et +

16h00 – 17h00 : Architecture & maquettes – 7/12 ans

16h00 – 17h00 : Heels & Cabaret16 ans et +

16h30 – 17h30 : Zumba – 16 ans et +

INSCRIPTION AUX SÉANCES DÉCOUVERTES

Spectacle famille – LOOM LOOM UN LUTIN DANS LE MÉTRO

Loom Loom déteste ces sales humains grognons qui obligent les siens à

se cacher sous terre. Mais comme tous les lutins du métro, il doit

veiller en secret sur un humain qui lui est attribué : Louise.

Agente de sûreté à la RATP, rêveuse et enthousiaste, Louise est

persuadée que quelque chose nous guette dans l’ombre, au-delà des

couloirs du métro quotidien…

Spectacle pour enfants, à partir de 4 ans : BILLETTERIE GRATUITE

Animations

16h30 – 17h30 – Café Parlotte « Vos idées pour la rentrée »

N’hésitez

pas à venir en famille ou entre amis pour découvrir les nouveautés et

la programmation que nous vous proposerons tout au long de l’année !

Venez fêter la rentrée au CPA Marc Sangnier et découvrez de nouvelles activités ! C’est GRATUIT ! Les mercredi 9 et samedi 12 septembre, votre CPA vous ouvre grand ses portes pour 2 journées de découvertes et de convivialités pour célébrer le plaisir de se retrouver pour cette nouvelle saison !

Le samedi 12 septembre 2026

de 14h00 à 17h30

Le mercredi 09 septembre 2026

de 14h00 à 19h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T17:00:00+02:00

fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T14:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS

https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr



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