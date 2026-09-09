La rentrée à Sangnier Centre Paris Anim’ Marc Sangnier PARIS
mercredi 9 septembre 2026 · Centre Paris Anim' Marc Sangnier · PARIS
Informations pratiques
Mercredi 9 septembre
Cours découverte
14h00 – 14h45 : Eveil théâtral – 4/7 ans
14h30- 15h30 : Boxe MMA – 13 ans et +
15h00 – 16h30 : Crochet – 8 ans et +
15h00 – 16h00 : Théâtre 8/15 ans
15h00 – 15h45 : Marionnettes – 7/10 ans
17h00 – 19h00 : Stop-Motion – 10/15 ans
17h30 – 18h15 : Danse Afrobeat – 10/15 ans
18h15 – 19h00 : Danse Afrobeat – 16 ans et +
INSCRIPTION AUX SÉANCES DÉCOUVERTES
Animations
16h30 – 17h30 – Grand goûter ludique (apportez de quoi grignoter)
Samedi 12 septembre
Cours découverte
14h00 – 14h45 : Danse Jazz – 6/7 ans
14h45 – 15h30 : Danse Jazz – 8/10 ans
15h00 – 16h30 : Kitchen Gravure – 8/14 ans
15h00 – 15h45 :Art et techniques du papier – 5/6 ans
15h30 – 16h30 : Danse House – 16 ans et +
15h30 – 16h30 : Sophrologie – 16 ans et +
16h00 – 17h00 : Architecture & maquettes – 7/12 ans
16h00 – 17h00 : Heels & Cabaret16 ans et +
16h30 – 17h30 : Zumba – 16 ans et +
INSCRIPTION AUX SÉANCES DÉCOUVERTES
Spectacle famille – LOOM LOOM UN LUTIN DANS LE MÉTRO
Loom Loom déteste ces sales humains grognons qui obligent les siens à
se cacher sous terre. Mais comme tous les lutins du métro, il doit
veiller en secret sur un humain qui lui est attribué : Louise.
Agente de sûreté à la RATP, rêveuse et enthousiaste, Louise est
persuadée que quelque chose nous guette dans l’ombre, au-delà des
couloirs du métro quotidien…
Spectacle pour enfants, à partir de 4 ans : BILLETTERIE GRATUITE
Animations
16h30 – 17h30 – Café Parlotte « Vos idées pour la rentrée »
N’hésitez
pas à venir en famille ou entre amis pour découvrir les nouveautés et
la programmation que nous vous proposerons tout au long de l’année !
Venez fêter la rentrée au CPA Marc Sangnier et découvrez de nouvelles activités ! C’est GRATUIT ! Les mercredi 9 et samedi 12 septembre, votre CPA vous ouvre grand ses portes pour 2 journées de découvertes et de convivialités pour célébrer le plaisir de se retrouver pour cette nouvelle saison !
Le samedi 12 septembre 2026
de 14h00 à 17h30
Le mercredi 09 septembre 2026
de 14h00 à 19h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-09T17:00:00+02:00
fin : 2026-09-12T20:30:00+02:00
Date(s) : 2026-09-09T14:00:00+02:00_2026-09-09T19:00:00+02:00;2026-09-12T14:00:00+02:00_2026-09-12T17:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Marc Sangnier 20-24 avenue Marc Sangnier 75014 PARIS
https://marcsangnier.aniapp.fr +33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr
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