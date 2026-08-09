Informations pratiques

Cette journée de partage ouvre la réflexion sur l’engagement d’une minorité pour la République et ses valeurs, rappelle la mémoire d’un passé douloureux et débat des enjeux contemporains.

Le mahJ ouvre ses portes en grand. Dans la cour d’honneur se tiennent une braderie de livres d’occasion et un salon du livrequi réunit une trentaine d’auteurs en dédicace. Essais, ouvrages d’histoire, romans et témoignages personnels offrent différentes perspectives sur l’histoire et la condition des juifs en France.

Une table ronde à l’auditorium, en partenariat avec la revue K., vient ponctuer la journée, interrogeant au présent le lien entre les juifs et la France.

Des visites guidées thématiques dans les collections du musée offrent aux visiteurs la possibilité d’appréhender les moments importants de cette longue histoire.

En bibliothèque, des spécialistes de généalogie proposent leur aide lors de plusieurs sessions.

Consultez le programme !

Dans librairie du mahJ de 10h à 18h

Pour ce jour exceptionnel, vente de calligraphies de Michel D’Anastasio et un choix d’ouvrages sur « Les juifs et la France : une histoire d’amour » (10h-18h) Pour cette journée, la librairie présente une sélection d’ouvrages en lien avec la thématique des juifs et la France.

L’artiste calligraphe parisien Michel D’Anastasio a conçu spécialement pour les JECJ une série d’œuvres et de reproductions de calligraphies hébraïques sur le thème de l’amour. Un choix de ses toutes dernières créations est en vente à la librairie du mahJ.

Accès libre

Visite guidée : « Comme un juif en France » de 11h à 12h30

Visite guidée par Raphaëlle Laufer-Krygier, conférencière du musée (11h-12h30) À travers une approche sociale, culturelle, économique et politique, cette visite de la collection permanente du musée permet une analyse de l’évolution de la présence des juifs en France du Moyen Âge au XXe siècle : de « serfs du roi » à citoyens dans la République.

Cour d’honneur, au point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

Braderie de livres de 12h à 17h

Des livres d’occasions (12h-17h) Plusieurs centaines d’ouvrages d’occasion à petits prix sur tous les aspects des cultures juives.

Cour d’honneur

Accès libre

Salon du livre de 14h à 17h30

Plusieurs dizaines d’historiens, de philosophes, de sociologues, d’essayistes et d’écrivains dédicacent leurs ouvrages.

Première session (14h-15h30) Chana Alster, Nathalie Azoulai, Pierre Birnbaum, Evelyne Bloch-Dano, Pascal Bresson, Martine Cohen, Alexandre Doulut, Sylvie-Anne Goldberg, Vincent Jaury, Johanna Lehr, Arnaud Nemet, Denis Olivennes, Jonas Pardo, Deborah Pasmantier

Cour d’honneur

Accès libre

Seconde session (16h-17h30) Antoine et Isabelle Chereau, Natalie David-Weill, Charles Dreyfus, Janine Gerson, Martine Gozlan, Noémie Halioua, Dominique Jarrassé et Théodora Jarrassé-Raquillet, Nadia Malinovich, Philippe Oriol, Pierre Savy, Raphaël Sigal, Lisa Vapné

Cour d’honneur

Accès libre

Dans les salles « Les juifs et la France » à 14h et à 16h (1/2h)

Rencontres dans les salles (14h-14h30 et 16h-16h30) avec Claire Decomps, conservatrice en chef des collections historiques et des judaica au mahJ De nombreux objets et documents de la collection permanente témoignent de l’amour des juifs pour la France. Certains sont exposés dans le parcours habituel, d’autres, sortis spécialement des réserves du musée pour cette rencontre.

Cour d’honneur, au point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

Rencontres généalogiques entre 14h et 16h30

Rencontres animées par le Cercle de généalogie juive (sessions toutes les demi-heures, 14h-16h30) Initiation destinée à toute personne souhaitant commencer une recherche généalogique. Les intervenants, chacun spécialiste d’une aire culturelle (Maghreb, Europe de l’Est…), présentent les méthodes et les outils informatiques adaptés à chaque cas.

Cour d’honneur, point accueil

Gratuit. Inscription sur place, 15 minutes à l’avance

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Dans l’auditorium « Juifs de France. Et maintenant ? » de 15h à 16h30

Rencontre dans l’auditorium (15h-16h30) avec Yonathan Arfi, président du Crif, Noémie Issan-Benchimol, philosophe, et Jonathan Hayoun, documentariste et essayiste, animée par Stéphane Bou, rédacteur en chef de la revue K. Que reste-t-il du franco-judaïsme ? Longtemps porté par une promesse d’intégration républicaine, le modèle juif français est aujourd’hui traversé par le doute, les fractures, et les recompositions. Alors que l’antisémitisme explose et que le lien affectif à Israël, intensifié par la solidarité éprouvée à la suite du 7-Octobre, est plus que jamais devenu un motif d’ostracisme, comment les Français juifs envisagent-ils leur avenir ?

Auditorium

Payant

La collection permanente en accès libre de 10h à 18h

Une traversée de l’histoire et du patrimoine juifs, éclairée par de nombreuses œuvres d’art La collection permanente du mahJ retrace l’évolution du monde juif à travers son patrimoine artistique et culturel de l’Antiquité à nos jours. L’histoire des juifs de France fait aussi place aux communautés d’Europe et du pourtour de la Méditerranée.



Largement modifiée depuis quelques années (textes, vidéos, parcours enfants), cette présentation est éclairée dans chaque salle par des œuvres d’art issues de la collection et de prêts exceptionnels. Plusieurs accrochages temporaires sont à découvrir :

-l’accrochage Itinéraires d’œuvres spoliées. Diane Esmond et Fédor Löwenstein

-l’accrochage L’École de Paris dans les collections du mahJ

Accès libre

Audioguide et guide numérique de visite gratuits

De 12h à 18h seront également présents

À la découverte du programme des JECJ De 12h à 18h

Dans le vestibule, l’association JECPJ France, qui coordonne les Journées Européennes de la Culture Juive et développe les Itinéraires Européens du Patrimoine Juif en France, présente toute la diversité du programme 2026 sur le thème de l’Amour. À partir du premier dimanche de septembre, conférences, expositions, visites, concerts, rencontres, spectacles, sont proposés en France et en Europe.

Le goût des voyages avec ­JGuideEurope De 12h à 18h

Œuvre de la Fondation Jacques et Jacqueline Lévy-Willard, le site internet JGuideEurope est la continuation du Guide Culturel des Juifs d’Europe (Le­ Seuil, 2002). Installé dans le vestibule, Steve Krief, son rédacteur en chef, présente toute la richesse du site et les trésors de la culture juive européenne, ainsi que les informations sur les lieux à ­visiter pour votre prochain voyage !

Le mahJ café s’installe dans la cour d’honneur De 12h à 18h

Pour cette nouvelle édition, Boker Paris et sa fondatrice, Aurélie Hagège, vous invitent à découvrir une cuisine maison aux saveurs méditerranéennes. Au menu : de délicieuses spécialités levantines, salées et sucrées, avec leurs incontournables borekas, des salades fraîches, des desserts gourmands, sans oublier leur célèbre citronnade maison à la fleur d’oranger et menthe fraîche.

Dans le cadre festif et largement gratuit des Journées européennes de la culture juive ainsi que du festival Les Traversées du Marais, le mahJ propose comme chaque année des activités pour adultes centrées sur le livre autour d’un thème principal. Cette année le thème choisi est « Les juifs et la France : une histoire d’amour ».

Le dimanche 06 septembre 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit

L’accès au musée et à l’ensemble des activités – sauf la rencontre dans l’auditorium – sont gratuits (activités sur réservation sur place un quart d’heure à l’avance).

Rencontre dans l’auditorium payante(7 /5€)

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-09-06T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T18:00:00+02:00

Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme 71 Rue du Temple 75004 Paris

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