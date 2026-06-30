2ème édition du Viti-trail 10 km du Domaine viticole de Paris Gravelle Domaine viticole de Paris Gravelle PARIS

Informations pratiques

2ème édition du Viti-trail 10 km du Domaine de Paris Gravelle

Le viti-trail de 10 km se compose de six boucles de 1,66 km à travers les vignes du domaine et sous notre espace arboré d’animation et découverte. Les participants souhaitant courir uniquement les premières boucles en ont la possibilité. Sur cette seconde édition, la course sera chronométrée. La plancha de la terre, repas de grillade de viande, ​​​​se déroulera en extérieur, après le trail à partir de 12h.

Le top départ sera donné à 10h30 en ligne droite, le parcours se poursuit vers les vignes par une montée. Vous pourrez ensuite courir le long des vignes puis serpenter à travers les vignes sur les grandes allées transversales. Le parcours continue vers l’espace arboré d’animation et découverte où il vous faudra monter et descendre un talus avant de parcourir les allées arborées. Après six boucles, l’arrivée se fera sur la ligne droite du départ.

Retrait des dossards

Le retrait du dossard s’effectuera la veille, samedi 5 septembre entre 11h et 12h (à privilégier) ou le jour même entre 8h30 et 9h30.

S’inscrire

Allez à l’évènement pour vous inscrire ici, vérifiez et complétez votre inscription iciInscrivez-vous au repas après la course iciInscrivez-vous à l’apéro dégustation après le Viti-trail ici.

Visiteurs : prévoir des chaussures fermées de sport de type basket, une tenue adaptée à la chaleur ou à la pluie et au vent selon la météo.

Le Domaine viticole de Paris Gravelle vous accueille, dans un cadre unique, le dimanche 6 septembre 2026 à 10h30 pour le viti-trail suivi du repas champêtre.

Le dimanche 06 septembre 2026

de 10h30 à 12h30

payant

Inscription de 12€ pour les plus de 18 ans et de 10€ pour les moins de 18 ans

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-06T13:30:00+02:00

fin : 2026-09-06T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-06T10:30:00+02:00_2026-09-06T12:30:00+02:00

Domaine viticole de Paris Gravelle Bois de Vincennes Rond-point de Mortemart Route de la pyramide 75012 Coordonnées gps : Lat/Long : 48.82692182428727,2.4542610322354763PARIS

https://domainedeparisgravelle.urbagri-community.org/animation/67 +33983774137 contact@urbagri.org https://www.facebook.com/people/Domaine-viticole-de-Paris-Gravelle/100088898722653/ https://www.facebook.com/people/Domaine-viticole-de-Paris-Gravelle/100088898722653/



Afficher la carte du lieu Domaine viticole de Paris Gravelle et trouvez le meilleur itinéraire

