Paris Églises Tour 2026 Église intermédiaire du 10km et départ du 5km Paris
dimanche 6 septembre 2026 · Église intermédiaire du 10km et départ du 5km · Paris
Informations pratiques
Le Paris Églises Tour 2026 – INÉDIT – Run / Solidarité / Patrimoine
Le Sacré-Cœur de Montmartre au lever de soleil, vous visualisez ?
C’est
ce que le PARIS ÉGLISES TOUR vous propose pour sa 3ème année
consécutive ! La course vous conduira
à la découverte de 10 églises emblématiques de la capitale. Unique, non ?
Sainte Jeanne-De-Chantal, St François-de-Molitor, Notre-Dame-De-Grâce de Passy, St Pierre-de-Chaillot, St Philippe-du-Roule, St Augustin, St André de l’Europe, Ste Rita, St Pierre de Montmartre et pour finir la course au Sacré-Cœur de Montmartre. 10 Eglises pour 10 KM de folie, avec
un départ également à mi-parcours pour le 5KM marche, complètement gratuit, depuis St Pierre de Chaillot. Parce que c’est déjà une victoire pour certains de marcher
5KM !
On
se donne comme ambition de réunir les plus accrocs d’entre vous mais aussi ceux
qui vont pour la première fois se donner au maximum : en joelette, avec un
guide pour aveugle, bref cette course elle est pour tous, même pour les plus
fragiles… car un souffle spécial vous poussera à donner le meilleur de
vous-mêmes !
Et ce n’est pas tout… de grandes surprises vous seront révélées, et quelques invités très spéciaux partageront l’aventure avec vous ! Alors, curieux de savoir qui c’est ?
Pour les coureurs des 10km
Départ chrono à 8h45.
Vous partirez du parvis de Sainte Jeanne de Chantal, pour terminer au Sacré-Cœur de Montmartre, avec un ravitaillement à 5km à l’Église St Pierre de Chaillot. Vous avez la possibilité de courir soit en solo, soit en duo avec votre colloque, votre curé ou votre Grand-Mère !
Prix : 25 euros / participant
Inscription à partir de 16 ans.
Pour les marcheurs des 5km
Départ à 8h45
Le départ se fera sur le parvis de St Pierre de Chaillot pour rejoindre le Sacré-Cœur de Montmartre.
Prix : gratuit
Inscription obligatoire pour des raisons de sécurité (pas de limite d’âge).
À travers une course de 10km ou d’une marche gratuite de 5 km redécouvrez le patrimoine religieux de Paris à travers une course d’exception se terminant au Sacré-Cœur de Montmartre !
Le dimanche 06 septembre 2026
de 08h45 à 11h00
payant
La course de 10KM est payante et accessible à partir de 16 ans (25€/personne) mais la marche de 5KM est gratuite et ouverte à tous.
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T11:45:00+02:00
fin : 2026-09-06T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T08:45:00+02:00_2026-09-06T11:00:00+02:00
Église intermédiaire du 10km et départ du 5km 31 avenue de Marceau 75016 Paris
https://www.finishers.com/course/holy-games-10km-paris-eglises contact@holygames.fr
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