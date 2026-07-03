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Ateliers en famille Parent-Enfant Théâtre & émotions 4-8 ans Atelier 77 Paris

dimanche 6 septembre 2026 · Atelier 77 · Paris

Ateliers en famille Parent-Enfant Théâtre & émotions 4-8 ans Atelier 77 Paris

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Atelier 77
Adresse
77 rue de Charonne, 75011
Ville
75011 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant)

Cet atelier en famille Parent-Enfant invite à un moment privilégié avec son enfant par le biais de jeux créatifs, imaginatifs, empruntés au Théâtre. Un espace bienveillant pour favoriser l’écoute, la confiance et l’estime de soi.

Dans la bonne humeur et les rires, de petits jeux en duo permettront de créer une petite bulle de bien-être pour une ouverture vers l’Autre, les Autres.

Durant l’atelier, 1 parent accompagne 1 enfant. Le parent présent participe également à l’activité !

Petits groupes pour favoriser le bien-être de chacun.

Dates 2026-2027 : Dimanche 10h-11h ou 11h-12h

6 septembre, 28 septembre, 8 novembre, 29 novembre, 17 janvier, 28 février, 21 mars, 23 mai, 6 juin

En cas d’impossibilité de maintenir l’activité, un report ou remboursement vous sera proposé.

Ateliers en famille ludiques et bienveillants:
Théâtre & émotions parent-enfant 4-8 ans

Inscription à la séance

2025-2026

www.compagniemaya.com

Renseignements: 06 12 96 65 98 / contact@compagniemaya.com
Le dimanche 06 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
Le dimanche 06 septembre 2026
de 10h00 à 11h00
payant Tarif à la séance: 25 € (1 parent + 1 enfant) Public tout-petits, enfants et adultes. A partir de 4 ans. Jusqu’à 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-06T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-06T10:00:00+02:00_2026-09-06T11:00:00+02:00;2026-09-06T11:00:00+02:00_2026-09-06T12:00:00+02:00

Atelier 77 77 rue de Charonne, 75011  75011 Paris
https://compagniemaya.com/atelier-theatre-emotions/ +33612966598 contact@compagniemaya.com https://www.facebook.com/compagniemaya75011/ https://www.facebook.com/compagniemaya75011/


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