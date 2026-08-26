Lecture pour enfants sur la biodiversité au jardin Maison du Jardinage et du Compostage PARIS

mercredi 9 septembre 2026 · Maison du Jardinage et du Compostage · PARIS

Informations pratiques

Des histoires qui font pousser l’imagination !

Laissez vous transportez par des lectures autour du jardin et de la nature !

À travers des livres remplis d’images et d’histoires, vous apprendrez comment poussent les plantes, qui vivent dans le jardin et comment en prendre soin !

Petites graines, insectes curieux, légumes rigolos… Le jardin n’aura plus de secrets pour vous !

Un moment doux et amusant pour écouter, regarder, apprendre et rêver.

Écoutez des histoires et découvrez des ouvrages jeunesse issus de la bibliothèque spécialisée autour du jardinage et du compostage

Le mercredi 09 septembre 2026

de 14h30 à 15h15

gratuit

sans inscriptions [ en libre ]

Public enfants et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-09T17:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T18:15:00+02:00

Date(s) : 2026-09-09T14:30:00+02:00_2026-09-09T15:15:00+02:00

Maison du Jardinage et du Compostage 41, rue Paul-Belmondo – Parc de Bercy 75012 PARIS

https://www.paris.fr/lieux/maison-du-jardinage-et-du-compostage-1788 main.verte@paris.fr https://m.facebook.com/parisnature https://m.facebook.com/parisnature



Afficher la carte du lieu Maison du Jardinage et du Compostage et trouvez le meilleur itinéraire

