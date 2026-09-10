1911 Palais Stoclet Villa Cavrois 1932 / Influences Croix
mardi 6 octobre 2026 · Croix
Informations pratiques
Croix
1911 Palais Stoclet Villa Cavrois 1932 / Influences
60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 10:00:00
fin : 2026-11-24 18:00:00
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28
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60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr
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English :
L’événement 1911 Palais Stoclet Villa Cavrois 1932 / Influences Croix a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme
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