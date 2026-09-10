Informations pratiques

Croix

1911 Palais Stoclet Villa Cavrois 1932 / Influences

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 10:00:00

fin : 2026-11-24 18:00:00

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07 2026-10-08 2026-10-09 2026-10-10 2026-10-11 2026-10-13 2026-10-14 2026-10-15 2026-10-16 2026-10-17 2026-10-18 2026-10-20 2026-10-21 2026-10-22 2026-10-23 2026-10-24 2026-10-25 2026-10-27 2026-10-28

.

60 avenue John Fitzgerald Kennedy Croix 59170 Nord Hauts-de-France villacavrois@monuments-nationaux.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1911 Palais Stoclet Villa Cavrois 1932 / Influences Croix a été mis à jour le 2026-09-01 par Hauts-de-France Tourisme