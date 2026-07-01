1936 – 2026 : Résonnance(s), Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français, Paris

Informations pratiques

1936 – 2026 : Résonnance(s) 9 octobre 2026 – 9 janvier 2027 Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T12:00:00+02:00 – 2026-10-09T19:00:00+02:00

Fin : 2027-01-09T12:00:00+01:00 – 2027-01-09T19:00:00+01:00

Avec le concours de « Libres comme l’art », chargé de la valorisation du patrimoine culturel lié à l’histoire du PCF, le bâtiment exceptionnel de la place du colonel Fabien , conçu par Oscar Niemeyer en plein Paris pour devenir le siège national du PCF dans les années 70, s’ouvre au bicentenaire de la photographie.

Automne 2026 – exposition : 1936-2026, Résonnance(s) – Des artistes contemporains questionnent le monde d’aujourd’hui en dialoguant avec la mémoire des événements artistiques et politiques de 1936. A cette occasion, en partenariat avec la Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie nous présenterons une importante sélection de 35 photographies de Willy Ronis sur le Front populaire, et son photomontage contre la guerre et la montée fasciste réalisé à l occasion du premier congrès de l’Association des Ecrivains et Artistes Révolutionnaires en 1935.

Espace Niemeyer – Siège du Parti communiste français 2 place du Colonel Fabien Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France 0140401210 https://espace-niemeyer.fr https://www.instagram.com/espaceniemeyer/ Métro Colonel Fabien > Ligne 2

Métro Jaurès > Ligne 5

Bus > 46 et 75

Vélib’ : 10038 – COLONEL FABIEN

Avec le concours de « Libres comme l’art », chargé de la valorisation du patrimoine culturel lié à l’histoire du Parti communiste français (PCF), le bâtiment exceptionnel de la place du colonel Fabien

© Médiathèque du Patrimoine et de la Photographie / Fond Willy Ronis