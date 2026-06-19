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1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors samedi 18 juillet 2026.

Lieu
Musée départemental de la Résistance en Vercors
Adresse
40 rue Fourna
Ville
26420 Vassieux-en-Vercors
Département
Drôme
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif

Vassieux-en-Vercors

1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ?

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 15:30:00

Date(s) :
2026-07-18

Causerie.
  .

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46  musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

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English :

L’événement 1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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