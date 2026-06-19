1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors
1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors samedi 18 juillet 2026.
Vassieux-en-Vercors
1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ?
Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:00:00
fin : 2026-07-18 15:30:00
Date(s) :
2026-07-18
Causerie.
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Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr
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English :
L’événement 1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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