1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors samedi 18 juillet 2026.

Vassieux-en-Vercors

1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ?

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 15:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Causerie.

.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 1945, fin d’une guerre ou fin de plusieurs guerres ? Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Vercors Drôme