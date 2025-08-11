Projection Au cœur de l’orage Musée départemental de la Résistance en Vercors Vassieux-en-Vercors

Projection Au cœur de l’orage

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors Drôme

Début : 2026-07-05 10:30:00

fin : 2026-08-31 11:50:00

2026-07-05

Projection du film de Jean Paul Le Chanois, 1948, 1h20. Film majeur sur le Vercors réalisé à partir d’images tournées au maquis et de reconstitutions.

Musée départemental de la Résistance en Vercors 40 Rue Fourna Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 28 46 musee-resistance-vassieux@ladrome.fr

English :

Screening of the film by Jean Paul Le Chanois, 1948, 1h20. A major film about the Vercors, based on footage shot in the maquis and re-enactments.

