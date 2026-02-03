Journées européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors
Journées européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors vendredi 12 juin 2026.
Journées européennes de l’archéologie
Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme
Début : 2026-06-12 12:00:00
fin : 2026-06-12 17:00:00
Date(s) :
2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14
Journées portes ouvertes
.
Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr
English :
Open House
L’événement Journées européennes de l’archéologie Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Vercors Drôme