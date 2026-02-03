Journées européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors

Journées européennes de l’archéologie

Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 12:00:00

fin : 2026-06-12 17:00:00

Date(s) :

2026-06-12 2026-06-13 2026-06-14

Journées portes ouvertes

.

Musée de la Préhistoire du Vercors 600, l’Hâle Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 27 81 info@prehistoire-vercors.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open House

L’événement Journées européennes de l’archéologie Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Vercors Drôme