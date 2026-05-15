Fête de la Musique Salle des fêtes communale Vassieux-en-Vercors

Vassieux-en-Vercors

Fête de la Musique

Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 18:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Musiques et chansons pour tous

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Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 50 21 30

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English :

Music and songs for all

L’événement Fête de la Musique Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme