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Fête de la Musique Salle des fêtes communale Vassieux-en-Vercors

Fête de la Musique Salle des fêtes communale Vassieux-en-Vercors samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes communale

Adresse : Rue des moulins à vent

Ville : 26420 Vassieux-en-Vercors

Département : Drôme

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 18 18 18 Adultes

Vassieux-en-Vercors

Fête de la Musique

Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Adultes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Musiques et chansons pour tous
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Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 50 21 30 

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Music and songs for all

L’événement Fête de la Musique Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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