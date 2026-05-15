Fête de la Musique Salle des fêtes communale Vassieux-en-Vercors
Fête de la Musique Salle des fêtes communale Vassieux-en-Vercors samedi 20 juin 2026.
Vassieux-en-Vercors
Fête de la Musique
Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Adultes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 18:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Musiques et chansons pour tous
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Salle des fêtes communale Rue des moulins à vent Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 50 21 30
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English :
Music and songs for all
L’événement Fête de la Musique Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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