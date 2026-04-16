Vassieux-en-Vercors

Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois

600 Route de Rochebonne Vassieux-en-Vercors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 19:00:00

Date(s) :

2026-05-23

La Ferme du Grand Bois, ferme pédagogique, nouvellement installée sur la commune de Vassieux ouvre ses portes le samedi 23 mai à 10h. Une belle journée vous y attend avec des activités, des bonnes choses à manger et de belles rencontres.

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600 Route de Rochebonne Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 42 81 achapays@live.fr

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English :

The Ferme du Grand Bois, a new educational farm in the commune of Vassieux, opens its doors on Saturday May 23 at 10am. A great day out awaits you, with activities, good food and great encounters.

L’événement Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme