Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois Vassieux-en-Vercors
Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois Vassieux-en-Vercors samedi 23 mai 2026.
Vassieux-en-Vercors
Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois
600 Route de Rochebonne Vassieux-en-Vercors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 19:00:00
Date(s) :
2026-05-23
La Ferme du Grand Bois, ferme pédagogique, nouvellement installée sur la commune de Vassieux ouvre ses portes le samedi 23 mai à 10h. Une belle journée vous y attend avec des activités, des bonnes choses à manger et de belles rencontres.
.
600 Route de Rochebonne Vassieux-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 18 42 81 achapays@live.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ferme du Grand Bois, a new educational farm in the commune of Vassieux, opens its doors on Saturday May 23 at 10am. A great day out awaits you, with activities, good food and great encounters.
L’événement Portes ouvertes de La Ferme du Grand Bois Vassieux-en-Vercors a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Vercors Drôme
À voir aussi à Vassieux-en-Vercors (Drôme)
- Rencontre dédicaces Album Demoiselle Isabelle où es-tu ? de Alexandra Jacquin Les Espelines Vassieux-en-Vercors 24 avril 2026
- Exposition temporaire Nous, homo sapiens, homme sage Musée de la Préhistoire Vassieux-en-Vercors 2 mai 2026
- Vassieux fait son cinéma 125, rue Montmartre Rue du fournat Vassieux-en-Vercors 2 mai 2026
- Prélude de Pan Base Nature Vercors Vassieux-en-Vercors 27 mai 2026
- Journées européennes de l’archéologie Musée de la Préhistoire du Vercors Vassieux-en-Vercors 12 juin 2026